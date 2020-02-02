武漢肺炎疫情全球延燒，以色列及紐西蘭相繼宣布，由於疫情擴大，將禁止來自大陸的外籍人士入境，目前全球已有約1／3國家對大陸祭出入境管制措施。

法新社報導，以色列內政部昨（1）日宣布，該國正擴大邊界管制措施，禁止過去14天內曾造訪大陸的旅客入境。以色列已經於1月30日禁止來自大陸的所有航班落地。

另外，《紐西蘭前鋒報》（New Zealand Herald）2日報導，紐西蘭政府將暫時禁止所有來自大陸、在大陸轉機過境的外國旅客入境紐西蘭，以保護紐西蘭國民遠離2019新型冠狀病毒，管制措施將維持14天，自3日起生效。針對武漢肺炎疫情擴散，紐西蘭政府先前僅表示要升級邊境監測。

大陸外交部1月31日在領事服務網上公布各國為防範疫情入侵，針對大陸公民祭出的相關入境管制措施一覽表，總共羅列了紐西蘭等62個國家，再加上前一日的澳洲以及以色列，目前全球約有1／3國家對大陸祭出入境管制措施。

值得注意的是，越南今日確診第7起武漢肺炎病例，追溯患者旅遊史，他搭乘中國南方航空從美國飛往越南途中，曾在武漢天河國際機場轉機2小時，抵達越南11天後出現症狀。

(中時電子報)