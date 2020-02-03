英國倫敦疑出現恐怖攻擊，昨（2）日一名男子持刀在街頭砍人，造成3人受傷，當地警方隨後已將男子擊斃，警方認為，這起案件與「伊斯蘭教徒有關」。

英國倫敦街頭2日出現恐攻。

綜合英國廣播公司（BBC）、法新社報導，英國倫敦南部的斯特里薩姆區（Streatham）周日發生一起男子持刀攻擊的恐怖攻擊事件，嫌犯於當地時間下午衝進一家店後開始砍人，離開店面後又砍傷一名婦女。目擊者描述，下午2時聽到3聲槍響，隨後看到嫌犯倒地。這起攻擊事件共造成3人受傷。

遭擊斃男嫌身分確認，是名叫阿曼的20歲男子，前一周才出獄。（圖／美聯社、倫敦都會區警察局）

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）隨後發布聲明，將這起事件界定為恐怖攻擊案件，「我們認為案件與伊斯蘭教徒有關」，聲明還指出嫌犯身上綁了一個惡作劇裝置，據目擊者描述，男子手持一把大砍刀，「胸口綁著銀色罐子。」

BBC報導，嫌犯名叫阿曼（Sudesh Amman），今年20歲，一周前才出獄，他先前因恐怖犯罪遭判處3年4個月刑期。他出獄後行動仍受到警方監視。

(中時電子報)