一般而言，因為蘋果(Apple Inc.)多年來都傾向在秋季更新 iPhone 產品線，所以外界都將焦點放在下半年。但是蘋果旗下產品線眾多，今年上半年預期除了 iPhone SE 2 (暫定名稱)外，還有不少值得期待的新品有機會正式亮相，關心的你可一起來了解天風國際證券分析師郭明錤的預測。

講到預測蘋果新品，現於天風國際證券任職的分析師郭明錤絕對不會被漏掉。根據他的看法，他認為蘋果 2020 年上半年推出的新品還不少，包含以下幾款：

一、iPhone SE 2 (或稱 iPhone 9)

2016 年 3 月份發表的 iPhone SE，可說是一代蘋果平價機種。然而在在2018年秋季發表會(iPhone XS系列以及iPhone XR)後，iPhone SE、iPhone 6s 以及 iPhone X 從蘋果官網下架。因此被預測即將在今年上半年推出的 iPhone SE 2，由於價格相對親民，也備受期待。新機預料採用跟 iPhone 11 系列同級的 A13 Bionic 處理器搭配3GB RAM。預計不會導入 Face ID 以及多鏡頭，而將持續延用第一代 iPhone SE 的實體 Home 鍵搭配 Touch ID(指紋辨識)的設計。推估不會搭載 3D Touch 功能(2016 年推出的 iPhone SE 也不具備 3D Touch)，儲存容量提供 64GB、128GB 的選擇(iPhone SE 提供 16 / 64GB)，機身顏色則預計有太空灰、白色與紅色的選項(iPhone SE 推出銀色、金色、太空灰與玫瑰金四色)，價格預計從 399 美元起跳。

二、新一代 iPad Pro

回溯上一次蘋果更新 iPad Pro 產品線，得追溯到 2018 年 10 月。當時蘋果推出改用 USB Type-C 充電連接埠的新款 iPad Pro，機身改為方正設計，可搭配支援磁吸特性的第二代 Apple Pencil。也是首款支援 Face ID 的 iPad Pro 機種，且與 iPhone 不一樣，可以支援橫向與直向持握的解鎖方式，推出了 11 吋與 12.9 吋的款式。針對第四代 iPad Pro，預期蘋果將會著重於相機鏡頭的升級，很可能搭載 iPhone 11 Pro 的相機模組，更有可能導入全新的 ToF 鏡頭(這個在 iPhone 11 Pro 系列的相機中並未搭載)，採用 A13X 晶片。

三、Mac、AirTag、新耳機以及無線充電新品

除了 iPad Pro 以及 iPhone 產品線將迎來新兵外，MacBook Pro 13 吋款式有望繼 16 吋款式改採用全新剪刀腳架構的巧控鍵盤後，也迎來更新，改用與 16 吋款式類似的鍵盤架構。而 MacBook Air 則有機會升級採用全新英特爾 10nm 製程的 Y 系列處理器。

此外，上半年有望更新的新品也包含曾經在 iOS 開發代碼上出現過的全新藍牙裝置(可能名稱為 AirTag)，它是支援超寬頻技術(Ultra Wideband)的小型藍牙追蹤裝置，功能上類似知名的藍牙追蹤裝置 Tile，用戶若將它扣在特定物品上(鑰匙圈、背包等等，可以透過定位技術協助搜尋)。而已經被蘋果宣告取消的 AirPower 無線充電板，則意外的被提及，分析師沒有給出明確的產品描述，但指出會是一款小一點(smaller)的無線充電板，且不會重蹈先前的覆轍，是一款可以被實現(意思應是指量產)的產品。

最後，在AirPods無線耳機業務在2020年第一季財報(反映2019年Q4業績)獲得前所未有的成功後，郭明錤預測蘋果將會推出一款高階頭戴式耳機。這一款產品如何跟 Beat Solo Pro 無線降噪耳機作出市場區隔，將是蘋果的挑戰之一。

一般來說蘋果若要舉行實體發表會，都會在約兩周前對公佈。按照往例，推估如果蘋果要發表上述新品會選在三月份左右，目前也沒有任何關於今年春季發表會的消息曝光。除了透過發表會宣布新品，蘋果近一兩年來也經常透過更新官網的方式直接上架新品，包含 AirPods Pro、AirPods 2、新 MacBook Air、 iPad Air(第三代)、iPad mini 第五代等等還有 16 吋 MacBook Pro 等，都是透過官網更新推出，究竟哪些新品有榮幸能以實體發表會的方式現身，現難預測。

(中時電子報)