一段疑似台商群組對話內容在網路瘋傳。（圖／摘自 PTT ）

一段疑似台商群組對話內容在網路瘋傳。（圖／摘自 PTT ）

從武漢返台首波旅客出現1確診病例，全國防疫大作戰，但近日網路上卻瘋傳一段疑似從台商群組流出的對話截圖，寫道為了避免被隔離檢查，奉勸台商朋友「不要告知是廣東省，也不要告知有任何身邊狀況」，內容在PTT曝光後網友氣炸，大喊：「 也太扯！ 」

一名網友在PTT以「群組內流傳的台商對話」為題，PO出一段疑似台商群組的對話，內容寫道「若是在廣東省現在回台灣，請不要走小三通，也不要從廣東省回台，從其他省分回台，填資料時千萬不要告知是在廣東省，也不要告知有身體狀況，填資料時寫狀況良好，否則只要勾有症狀，哪怕只是乾咳非常輕微、沒有發燒、又是廣東省，都會被強制到醫院檢查隔離，強制醫療費用還必須自己付」、「醫院還叫警察來，誇不誇張？」。

貼文一出，馬上引起大批網友議論，痛批「也太扯」、「隔離是會怎樣？」、「那你就不要回來」、「等到中標了，自己態度又不一樣了，真的腦袋壞掉」、「這也太沒品」、「就是有這些人，所以才會搶口罩」、「有這種人誰不怕，大家會恐慌是真的」。

原PO表示，對話截圖是來自廣東一些台灣人的微信群，真實性不確定，誠心呼籲回國台商要誠實，大部分的台灣人都歡迎台商回來，但不要為了個人方便以及小錢，犧牲2300萬人的健康及性命。

(中時電子報)