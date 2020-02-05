李伊妍在臉書代購口罩，自曝訂購270盒。(組圖/摘自李伊妍臉書)

武漢肺炎疫情掀起口罩荒，尤其口罩實名制將於6日上路，民眾擔心更買不到口罩。在臉書上有64萬粉絲的網紅李伊妍遭爆料，在臉書自曝追加了270盒口罩，開放臉書好友訂購，1片8元，並PO出為數眾多的口罩照片，表示「到貨馬上給各位配送」，讓網友驚呆，私賣口罩的行為恐違反藥事法規定。

全民防疫演變成「全民搶口罩」，為合理分配，政院拍板口罩實名制，並於6日上路，民眾須使用健保卡在健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片。根據《鏡週刊》報導，有人爆料指出，曾參與演出電影《台北物語2－獲利者》的網紅李伊妍，2日在臉書上PO文要代購口罩，表示「（1片）8元不用去便利商店搶口罩」、「到貨馬上給各位配送」、「如要追加的朋友！等我們先拿到！我再幫你們」。

除此之外，她還開玩笑附上一張冥紙照片，註明「嫌貴的可以用這種，1疊100片才30元，用了就無病無痛了。」報導指出，李伊妍4日又在臉書上貼文「現在追加量是270盒，出貨時間會在2月14日到18日間」，並PO出大量口罩照片。《藥事法》規定，口罩販賣或贈送需經藥局或衛福部特許，否則最高可罰200萬罰鍰，李伊妍在臉書開放粉絲好友預購口罩的行為恐有違法之嫌。

(中時電子報)