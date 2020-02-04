行政院長蘇貞昌拍板，將由政府出資近新台幣2億元建立口罩生產線。（資料照/劉宗龍攝）

武漢肺炎疫情造成口罩供不應求，行政院長蘇貞昌拍板，將由政府出資近新台幣2億元建立口罩生產線，資深媒體人陳朝平則痛批，「根本是病毒燒壞了腦」！對於政府聲稱出資2億建立口罩生產線，3周便能達陣？他直說：「別鬧了！」

陳朝平在臉書發文表示，口罩肯定不是甚麼新的高科技產品，也沒有什麼科技門檻跨不過，質疑為何花2億納稅人的錢？就算企業家不肯捐輸，民進黨總統、副總統得票補助金捐出來也綽綽有餘。他表示，口罩供需本就是市場機制的問題，全因政府一連串非專業的發言和政策，導致人心惶惶、搶購囤積，形成供需失調。

陳朝平認為，在蘇貞昌拍板的同時，搞不好好幾條新的口罩生產線已蓄勢待發，何勞政府費心？陳朝平坦言，「打死我，都不相信蘇貞昌不了解市場機制，不相信政院幕僚會蠢到爆？坦白說，政府耗資2億自建口罩生產線這檔事兒，根本就是病毒燒壞了腦！」

陳朝平指出，除非咱們政府想與民爭利；除非咱們不肖商人想要政府之手，藉機發災難財；除非咱們想回到國家資本主義的老路；除非那幾條蓄勢待發的口罩生產線朝中有人？他說，若非如此，請行政院補充說明，花2億納稅人的錢，新建了口罩生產線，3週後口罩的終端價格會降到美式賣場「好市多」的水平？

對於台北市長柯文哲暗指高雄市長韓國瑜，「不是很懂防疫的人不要講」，陳朝平則說，「我也想知道，很懂防疫的柯文哲如何評論蘇貞昌的2億口罩生產線？！」

(中時電子報)