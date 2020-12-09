國民黨立委鄭麗文日前在政論節目爆料，行政院長蘇貞昌曾在2017年屏東同鄉會活動中，痛罵總統蔡英文半小時。蘇貞昌今日出席活動時澄清兩人沒有不合，分化無效。

蘇貞昌今日下午出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立64週年慶祝茶會，被問及鄭麗文還原2017年屏東同鄉會現場稱蘇、蔡2人有心結。蘇貞昌說，現在和蔡總統為國家努力做事、合作無間、彼此信任，像今天早餐一起吃，剛剛也一起吃午餐，整天大家為國事奔忙，分化、中傷的話沒有意義也無效。

新北市議會增訂食安自治條例，未來豬肉瘦肉精零檢出條款，若被中央打回票將採取法律行動。蘇貞昌表示，大家一起關心食安是很好的事情，食安問題要舉國一致，大家同步才不會亂了套，會注意由相關單位，依相關法令辦理。

另外，央行決定打房，讓國民黨立委費鴻泰跟央行總裁楊金龍唇槍舌戰，表現像在幫建商。蘇貞昌說，尊重立委依照憲法執行職權，也尊重各界意見，但最重要的還是要和全國同胞一起為了居住正義，政府會努力。

(中時 )