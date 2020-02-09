無人機管理新制將於今年3月31日起正式實施，各縣市政府提報給民航局的空域也陸續公布，其中台灣本島地區採「負面表列」方式提報的，即可不申請在非管制地區飛行距地表高度不逾400呎(約120公尺左右)以下的，僅八縣市。另外，採「正面列表」含六都直轄市在內，「全縣市空域禁飛的」，則多達十縣市。

依照《民航法》新修訂內容規定，只要「重量超過250克以上的無人機都要註冊登記納管，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤，但若要在活動場所進行空拍，都需要有操作證照，才可申請操作飛行」。

新法也明定，飛行操作空域在400呎內(以下)的，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，日落後日出前也禁止從事飛行活動。媒體等法人機構可申請排除限制。

民航局標準組組長林俊良曾指出，遙控無人機高度若超過400呎以上，極有可能影響有人航空器的飛航，目前世界各國「遙控無人機管理法規」都有相同規定。

交通部民航局官網公布之「遙控無人機規範管理系統(空域圖資查詢系統)」。(圖/截自 交通部民用航空局 官網)

而據民航局官網近期公開上架的「遙控無人機規範管理系統(空域查詢圖資系統)」顯示，未來新法規正式上路後，目前採「負面表列」的，開放全縣市可飛(除公告紅區禁飛)的僅八縣市，分別為：

「基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣」。

這八縣市除公告之紅色禁航區(如：港口、軍事基地、各式發電廠站、機場航空站、高鐵和政府單位公告地區..等)禁飛外，其餘全縣市綠區在無人飛行器2公斤以下，自然人可不向地方政府和民航局報備申請，自由飛行「400呎內」。

另外，採「正面表列縣市，全縣市禁飛」，僅公告「綠區可飛行」的則多達10個縣市，分別為：

「台北市、新北市、桃園市、新竹縣、市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」。台灣本島圖資上形成「東部一片綠，西部一片紅」。

離外島方面較為特別，除連江縣(馬祖)為全縣紅區禁飛，澎湖則為四分之三地區列為紅區禁飛，四分之一地區可飛行，(白沙鄉大約以『後寮漁港』為分界、西嶼鄉全島除公告紅區外，原則上為綠區)。金門縣則因地理位置重要，部分地區仍屬國防部軍事要塞，劃分較複雜，僅約一半左右地區可飛行。

台灣本島無人機證、負面表列縣市圖。(圖/截自民航局 遙控無人機規範管理系統)

民航局也提醒，對於「非法侵入地方政府公告禁止、限制範圍內之處置作為」。由直轄市、縣（市）政府執行取締，依據《民航法》第99條之13規定，由直轄市、縣（市）政府取締；必要時，得洽請警察機關協助取締。但未經同意進入政府機關（構）區域之遙控無人機，政府機關（構）可採取適當措施予以制止或排除。

另外，禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離範圍內，都禁止從事無人機飛航活動，違者將由民航局廢止其操作證，並處新台幣30萬以上、150萬元以下罰鍰，並沒入遙控無人機。

(中時電子報)