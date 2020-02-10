大陸「新冠狀病毒」又名武漢肺炎，疫情升溫封城規模再擴大，陸首都北京今起宣佈「封城」，形同「封閉式管理」，推出十大措施管制。但有居住在北京的大陸網友就在社群平臺微博表示，「封閉區、村，但是開工後去上班不是又聚在一起了嗎？」。

大陸《北京晚報》微博今和人民日報同步PO出，「北京市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組辦公室」的10點防疫措施公告，列出其中5點。

1、嚴格居住社區（村）封閉式管理。

進一步嚴格社區（村）封閉管理，在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。無物業、無安保、開放式社區由屬地街道（鄉鎮）負責落實封閉措施。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅單元樓門、社區（村）等實行封閉式隔離。

2、嚴格核實登記社區（村）來往人員、車輛。嚴格抵京人員登記。

外來人員和車輛原則上不得進入社區（村），情況特殊確需進入的，由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至社區（村）指定區域，由客戶自行領取，設置指定區域應避免人群集聚。

人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況，並配合完成個人資訊登記工作。隱瞞、緩報、謊報有關資訊或阻礙疫情防控工作人員履行職務的，依法依規追究責任。

4、嚴格重點人群的管理服務。嚴格公共空間管理。

抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出；出現發熱症狀，應按規定及時就診排查。各街道（鄉鎮）和社區（村）要嚴格管理，並提供基本生活保障。

拒絕接受醫學觀察、居家觀察等防控措施，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法嚴肅處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

社區（村）非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。街道（鄉鎮）、社區（村）、物業企業、產權單位要做好公共場所清潔消毒、垃圾分類處理、環境整治等工作。

機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、企業等要加強體溫監測，認真篩查發熱人員，堅持“日報告”“零報告”制度。社區（村）內的裝修裝飾等工程一律停止，水電氣熱等工程施工單位元、旅館等要配合社區（村）做好疫情防控工作。

5、嚴格集中隔離。嚴格管理出租房屋。

對本市新增並經衛生健康部門流行病學調查確認後的密切接觸者，原則上由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。密切接觸者應主動配合醫學觀察，拒不配合的，由公安機關依法協助採取強制措施。

房屋租賃仲介企業或業主要明確防控責任人和連絡人，按照要求向社區（村）提供出租房屋和承租人動態資訊。對不報告租住房屋情況、不配合政府和社區（村）工作人員開展工作的，依法依規追究責任。

對於封城的管理措施，大陸網友在《北京晚報》微博下方留言，說出自己的碰到的現實問題，「這邊封閉那邊上班是不是矛盾？封閉的意義在於隔離，上班了又聚集到一起了，這樣怎麼落實封閉社區管理？是不是有點搞形式主義？」。對此，北京晚報則回應，「出入口設置檢查點，每家每戶發『出入證』，憑證進入的意思。外人單靠測體溫無法進入社區，不是封閉社區」。

(中時電子報)