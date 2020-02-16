大陸從去年8/1起暫停陸客自由行來台，9月份又限縮將擴及陸客團，近期新冠肺炎疫情延燒全球，外國觀光客不來、國內旅客銳減。地方粉絲團貼文表示「士林日系藥妝店拉下鐵門」po文一出引起網友熱議討論。

據傳捷運劍潭站斜對面，士林夜市黃金三角窗店面月租金超過百萬。（照片/《我是北投人粉絲團》授權提供。

人來人往的士林夜市，是不少國內外旅客必造訪的美食天堂，過去這裡人聲鼎沸，隨著近年遊客減少，生意大不如前，難以支付每月高租金紛紛退租。一名網友(15日)在《我是北投人》粉絲團投書表示「撐不下去了！劍潭捷運站斜對面日系藥妝店拉下鐵門。」網友紛紛留言「現在陸客=0 他要賣誰...」、「應該說 這個三角窗位置店租應該很嚇人 誰來幾乎都撐不住」、「夏天都被人站門口或進去吹冷氣，不ㄧ定是進去消費，租金又這麼高，不倒也難」、「讓房東自己撐吧！」、「火鍋店 -> 服裝店 -> 日藥本舖 -> 下一位？」，另有網友表示「聽說這間店租破百」。

日藥妝店外玻璃櫥窗已清空。（照片/《我是北投人粉絲團》授權提供。

16日《中時電子報》記者實際走訪發現，位於士林劍潭捷運站斜對面這間全台日系美妝店龍頭「日藥本舖」，原本應該是燈火通明的營業時間，卻拉下鐵門，店外玻璃櫥窗早已清空，招牌撤下、鐵門上logo早已噴上白漆覆蓋，記者詢問附近攤商結束營業多久了？老闆低調不願多談僅表示「2月初就關門了」。

士林夜市一級戰區，許多店家不敵高租金，紛紛拉下鐵門。（照片/《我是北投人粉絲團》授權提供。

事實上，去年10月全台藥妝龍頭就驚傳裁員35人，當時業者表示是正常人力調整，但近年陸客大幅減少確實營運有受影響，過去士林夜市原本美妝店林立，如今也僅存幾家，人潮、生意不如以往，陸客減少確實是部分因素，台灣旅遊觀光正也備受考驗。

士林夜市榮景不在，生意、觀光人潮大不如前。（照片/《我是北投人粉絲團》授權提供。

(中時電子報)