新竹驚傳殺人棄屍案件。（翻攝照片／羅浚濱竹市傳真）

新竹驚傳殺人棄屍案，從事鐵工的林姓男子，16日晚與大他5歲同姓的女友到新竹某汽車賓館，趁女友洗澡時查看其手機，懷疑女友另結新歡讓他戴綠帽，失手將女友掐死後，用大型黑色垃圾袋包裹屍體，開車到桃園市山區公路邊坡，將女友屍體扔下懸崖。

40歲林女的女兒聯繫不上母親，察覺有異報案母親失蹤，說「媽媽不會沒原因徹夜未歸！」市警一分局偵查隊組專案小組積極查案，18日晚 逮獲林嫌破獲此殺人棄屍案，全案依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，從事鐵工的35歲林男，和40歲林女交往2年，2人赴市區某汽車旅館共度春宵時，林男趁女友洗澡時偷看手機，意外發現女友疑另結新歡，不滿被戴綠帽的林男怒不可遏，雙方發生激烈爭吵。

林男盛怒下以雙手狠掐林女脖子，等他回過神，林女已倒在一旁斷氣，林男用大型黑色垃圾袋包覆屍體，搬到汽車後行李箱，再以黑色垃圾袋蓋住，17日凌晨4時開車外出，一路開到桃園市山區公路，直接將屍體拋下邊坡懸崖。

林男和林女都曾結婚有孩子，離婚後交往，林女的女兒報案後，警方沿線調閱監視器，發現16日凌晨林男開車，林女騎機車共同進入市區某汽車旅館，林男17日清晨4至6時曾開車外出，中午單獨退房離開，未見林女蹤影。

警方到林男家中找人，林父稱兒子出門未歸，警方透過手機無法聯繫上，發現林男從國道開車南下，立刻兵分多路搜索，在雲林縣找到林男他帶回偵辦。

林男見警淚聲俱下稱，是一時氣憤，才會失手掐死女友，並非預謀犯案。18日晚帶同警方前往桃園山區公路達棄屍地點，現場一片漆黑，警方花數小時在草叢懸崖搜索。

警方在手電筒的微光中，發現掛在樹枝上的黑色垃圾袋隨後尋獲屍體，初步勘驗屍體，發現林女身上無明顯外傷和無其他鈍器傷，死亡原因將待法醫相驗釐清，全案依殺人罪嫌移送檢方偵查。

(中時 )