繼 AirPods 無線耳機以及 HomePod 智慧音箱之後，蘋果(Apple Inc.)正在準備的全新新品是什麼？傳聞已久的蘋果藍牙追蹤器 AirTag，據了解有機會與新平價手機 iPhone SE 2 同台亮相。根據分析師掌握的供應鏈資訊，這一款全新產品將由台廠供應鏈負責約 60% 的訂單，預計要在今年下半年才會上市。身為果粉的你，想要擁有嗎？

2019 年秋季發表會之前便盛傳蘋果有機會推出全新產品，也就是一款運用超寬頻技術（Ultra Wideband, UWB）的藍牙追蹤器，功用可能跟外國頗紅的 Tile 藍牙追蹤器很接近。不過在這一場發表會後，從結果得知蘋果並未正式公開這一款新品的樣貌，也沒有提及任何相關訊息。不過，就在今年春季發表會前，此新品又再次成為討論焦點。

天風國際分析師郭明錤先前曾預測，這一款藍牙追蹤器可能會在春季發表會中亮相，如今他又更進一步指出，新品將會由上海環旭電子(Universal Scientific Industrial，是日月光旗下環隆電氣控股的子公司)來生產約 60% 左右的訂單，預計整體來說新品的出貨量，在年底前有望達到數千萬個。他們預計在今年第二季、第三季為蘋果供貨，就此推算，上市之日只可能落在今年下半年。

分析師郭明錤針對這一款新品的功能，他表示「超寬頻標籤(Tag)將能加強 iOS 生態系中 Find(尋找) App 的功能，並且可運用擴增實境(AR)技術提供短距離量測功能。」

郭明錤預測，這一款藍牙追蹤器有機會在春季發表會中亮相，但是《MacRumors》認為，由於出貨時間落在今年第二、第三季，也不排除蘋果有可能保留至一般在六月份舉行的 WWDC(蘋果全球開發者大會)才發表。此外，根據《MacRumors》編輯 Joe Rossignol 整理，蘋果推出全新產品後，大多出貨日期都會相隔較久，這一點也符合郭明錤的看法，也就是如過全新的藍牙追蹤器在三月或是六月發表，很有可能要等到下半年才會上市。

Announcement vs. shipping for first-generation products:



iPhone: Jan 2007 / Jun 2007

iPad: Jan 2010 / Apr 2010

Apple Watch: Sep 2014 / Apr 2015

HomePod: Jun 2017 / Feb 2018 — Joe Rossignol (@rsgnl) October 9, 2019

先前，該網站曾經在 iOS 13 代碼中發現這一款藍牙追蹤器的代碼，並且發現了可能的名稱為「AirTag」，外型是體積小巧的圓形標籤，可能當中會印上蘋果公司的品牌 LOGO。根據他們的發現，AirTag 有機會與iOS系統中的「尋找」App 高度整合。在內部測試的 iOS 13 版本中，「尋找」App 曾出現特別的「items」(在 iOS 13 beta 版中，尋找 App 共有「聯絡人(people)、裝置(devices)、物品(items)」這三個頁面(tab))，Items 頁面取代了原本 iOS 13 正式版中的「本人」頁面，或許是能讓使用者用來追蹤特定的藍牙追蹤器位置。

據了解，這款藍牙追蹤器將透過小型的鈕扣電池供電，當電力過低的時候，會向使用者發出通知，可以別在常用的物品上來使用。使用上，當特定的藍牙追蹤器跟 iPhone 進行配對之後，這個物品若跟使用者相隔太遠的時候，使用者的 iPhone 就會接收到提醒通知；而如果必要，使用者可以在「尋找」App 中透過按鈕點選，來讓特定的藍牙追蹤器發出聲音，讓你更方便找到它！此外，在「尋找」App 中，使用者可以為特定的藍牙追蹤器設定「安全位置」(例如，你沒帶鑰匙出門，但是如果它是被遺忘在家中，問題可能不大)，並且可以向家人、好友分享特定藍牙追蹤器的位置。

當使用者找不到別上 AirTag 追蹤器的物品時，可以在「尋找」App 中把它設定為「遺失模式」。當有其他 iPhone 使用者經過這個遺失物品附近時，這位使用者將能夠接收到遺失物品的聯絡人資訊，並透過電話或是文字訊息來聯絡失主。而在「尋找」App 中，據了解也可以透過 AR(擴增實境)的功能來協尋遺失物品，這一點跟分析師談到 AirTag 可支援 AR 的特性不謀而合。

據悉，AirTag 當中內建了 U1 這一款由蘋果自主設計的超寬頻晶片。這款晶片也被用於 iPhone 11 全系列之中，目前應用是可讓跨設備間的 AirDrop 投放更為準確。蘋果官網指出 U1 晶片「像是為 iPhone 增加了感知能力，進而實現各項出色的嶄新功能。」而 AirTag 很可能就是嶄新應用的一部分。

(中時電子報)