繼 AirPods 無線耳機以及 HomePod 智慧音箱之後，蘋果(Apple Inc.)正在準備的全新新品是什麼？傳聞已久的蘋果藍牙追蹤器 AirTag，據了解有機會與新平價手機 iPhone SE 2 同台亮相。根據分析師掌握的供應鏈資訊，這一款全新產品將由台廠供應鏈負責約 60% 的訂單，預計要在今年下半年才會上市。身為果粉的你，想要擁有嗎？

2019 年秋季發表會之前便盛傳蘋果有機會推出全新產品，也就是一款運用超寬頻技術（Ultra Wideband, UWB）的藍牙追蹤器，功用可能跟外國頗紅的 Tile 藍牙追蹤器很接近。不過在這一場發表會後，從結果得知蘋果並未正式公開這一款新品的樣貌，也沒有提及任何相關訊息。不過，就在今年春季發表會前，此新品又再次成為討論焦點。

天風國際分析師郭明錤先前曾預測，這一款藍牙追蹤器可能會在春季發表會中亮相，如今他又更進一步指出，新品將會由上海環旭電子(Universal Scientific Industrial，是日月光旗下環隆電氣控股的子公司)來生產約 60% 左右的訂單，預計整體來說新品的出貨量，在年底前有望達到數千萬個。他們預計在今年第二季、第三季為蘋果供貨，就此推算，上市之日只可能落在今年下半年。

分析師郭明錤針對這一款新品的功能，他表示「超寬頻標籤(Tag)將能加強 iOS 生態系中 Find(尋找) App 的功能，並且可運用擴增實境(AR)技術提供短距離量測功能。」

郭明錤預測，這一款藍牙追蹤器有機會在春季發表會中亮相，但是《MacRumors》認為，由於出貨時間落在今年第二、第三季，也不排除蘋果有可能保留至一般在六月份舉行的 WWDC(蘋果全球開發者大會)才發表。此外，根據《MacRumors》編輯 Joe Rossignol 整理，蘋果推出全新產品後，大多出貨日期都會相隔較久，這一點也符合郭明錤的看法，也就是如過全新的藍牙追蹤器在三月或是六月發表，很有可能要等到下半年才會上市。

先前，該網站曾經在 iOS 13 代碼中發現這一款藍牙追蹤器的代碼，並且發現了可能的名稱為「AirTag」，外型是體積小巧的圓形標籤，可能當中會印上蘋果公司的品牌 LOGO。根據他們的發現，AirTag 有機會與iOS系統中的「尋找」App 高度整合。在內部測試的 iOS 13 版本中，「尋找」App 曾出現特別的「items」(在 iOS 13 beta 版中，尋找 App 共有「聯絡人(people)、裝置(devices)、物品(items)」這三個頁面(tab))，Items 頁面取代了原本 iOS 13 正式版中的「本人」頁面，或許是能讓使用者用來追蹤特定的藍牙追蹤器位置。

據了解，這款藍牙追蹤器將透過小型的鈕扣電池供電，當電力過低的時候，會向使用者發出通知，可以別在常用的物品上來使用。使用上，當特定的藍牙追蹤器跟 iPhone 進行配對之後，這個物品若跟使用者相隔太遠的時候，使用者的 iPhone 就會接收到提醒通知；而如果必要，使用者可以在「尋找」App 中透過按鈕點選，來讓特定的藍牙追蹤器發出聲音，讓你更方便找到它！此外，在「尋找」App 中，使用者可以為特定的藍牙追蹤器設定「安全位置」(例如，你沒帶鑰匙出門，但是如果它是被遺忘在家中，問題可能不大)，並且可以向家人、好友分享特定藍牙追蹤器的位置。

當使用者找不到別上 AirTag 追蹤器的物品時，可以在「尋找」App 中把它設定為「遺失模式」。當有其他 iPhone 使用者經過這個遺失物品附近時，這位使用者將能夠接收到遺失物品的聯絡人資訊，並透過電話或是文字訊息來聯絡失主。而在「尋找」App 中，據了解也可以透過 AR(擴增實境)的功能來協尋遺失物品，這一點跟分析師談到 AirTag 可支援 AR 的特性不謀而合。

據悉，AirTag 當中內建了 U1 這一款由蘋果自主設計的超寬頻晶片。這款晶片也被用於 iPhone 11 全系列之中，目前應用是可讓跨設備間的 AirDrop 投放更為準確。蘋果官網指出 U1 晶片「像是為 iPhone 增加了感知能力，進而實現各項出色的嶄新功能。」而 AirTag 很可能就是嶄新應用的一部分。

蘋果祕密開發藍牙追蹤器 應用功能多元一次看
iPhone 11搭全新U1晶片 AirDrop傳送更準確
分析師預測2020上半年蘋果新品 6類產品蓄勢待發
文章來源：MacRumors

(中時電子報)

#AirTag #Tile #藍牙 #追蹤器 #遺失 #UI #超寬頻晶片 #超寬頻 #iPhone #蘋果 #郭明錤 #供應 #春季發表會