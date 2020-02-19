在新冠肺炎疫情擴大之際，處於輿論風暴中心的武漢病毒研究所19日發出致全所職工與研究生的公開信，信中指稱，網路謠言對研究所科研人員造成極大傷害，嚴重干擾對抗疫情科研任務。但所內人員仍為疫情防控工作盡心出力，「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

這份《致全所職工和研究生的一封信》說，新冠肺炎疫情爆發以來，全所貫徹落實黨中央決策部署，主動承擔科技攻關重任。但近期網路流傳若干謠言，如「新冠病毒源于人工合成」「病毒是從P4洩露的」「軍方接管P4」「某研究人員因病毒洩露死亡」「某研究生是『零號病人』」「某研究員實名舉報所領導」等，引發各界關注，對所內科研人員造成極大的傷害，也嚴重干擾防疫應急科研任務。

公開信說，疫情發生以來，所內同仁、同學響應號召主動放棄春節假期，夜以繼日奮戰在戰「疫」第一線，還為國內外相關機構開展新冠病毒聯合科研攻關提供有力支撐。並在12月30日晚上收到不明原因肺炎樣品後，連續72小時攻關，於2020年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列，1月5日分離得到病毒毒株，1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏，1月11日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列。同時還在新冠病毒研究上做了大量工作，並參與新冠病毒肺炎病原學檢測工作，累計檢測疑似病例樣本約4000份，還派出小分隊支援黃岡市病原學檢測。

公開信強調：「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

信中最後呼籲，疫情當前，科技攻關就是戰「疫」前線。讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅決響應黨中央號召，排除干擾，做好科技攻關和疫情防控各項工作。「當前，中國在加油！武漢在加油！我們武漢病毒所也一定要加油！」

(中時電子報)