由於大陸新冠肺炎疫情擴大，各省區市情況不同，整體疫情牽涉範圍太廣，令人眼花瞭亂。根據大陸國家衛健委2月20日發布的訊息，經過專家的整理分析，統整出8個在有關疫情的重要數據，可以協助外界以較清晰而簡單的方式瞭解新冠肺炎疫情的發展趨勢。不過網友們也指出，數字上看確實讓人樂觀，但近期許多地方都在復工，可能會啟動另一波疫情，疫情防控千萬不能放鬆。

據大陸《央視新聞》在2月20日所整理出的8個疫情的好消息如下：

1.山西、內蒙古、上海、雲南、新疆、福建、江蘇、青海、遼寧、貴州、寧夏、甘肅、西藏等多地，新增確診病例數為0。

2.江西、廣西、安徽、吉林、廣東、河北等多地，20日新增確診病例僅1例；除湖北以外，所有地區每日新增確診病例數皆降至個位數。

3.大陸每日新增疑似病例數連續11天下降。

4.大陸新增治癒出院人數連續8天超過1000人，湖北新增治癒出院則連續4天超過1000人。

5.武漢、湖北及大陸其他地區的每日新增確診病例數均降至3位數。

6.除湖北以外的地區，每日新增確診病例數16連降。

7.湖北累計治癒出院人數已突破10000人，至20日0時為10337人。

8.新增治癒出院人數已連續2天超過新增確診病例數。

雖然數字上有令人樂觀的成分，但仍有不少人對此提出一些質疑與憂慮，網友們表示：

「現在才是最需要警惕的時候，湖北外大部分都在復工，湖北內其實大多數人情緒不好的，省內沒病的都想出去。我覺得這是事實，因此，現在決不能放鬆。」

「宣傳悠著點啊，現在還是需要謹慎的時候，別復工那一波扛不住」「我們老百姓不需要好消息，我們只需要實事求是的真實消息！」

「沒有新增病例是因為大家都在家自我隔離，一旦流動還會一傳十、十傳百」

「希望現在各省不是為了數字好看，開始瞞報」

「這是因為大家都關在家裡，而未來的返工復學餐飲業文化旅遊業陸陸續續恢復才是最關鍵的，不能大意啊！」

★《中時電子報》提醒您：吸煙有礙健康！

(中時電子報)