民眾可至先嗇宮領取「次氯酸水」（戴上容攝）

近百計程車圍繞先嗇宮領取次氯酸水（戴上容攝）

先嗇宮添購次氯酸水機器（戴上容攝）

台灣首例新冠肺炎死亡個案為白牌車司機，感染源可能來自載過旅客，引發民眾關心相關防護措施，新北市三重區先嗇宮本月初捐贈6000公升次氯酸水給各級學校，又特別添購20萬次氯酸水製造機，21日舉行捐贈儀式，慨贈200桶「次氯酸水」給兩大計程車行。

新北市三重區先嗇宮21日上午10時舉行捐贈儀式，台灣大車隊總督導、全民計程車聯誼會總會長吳正坤、新北市議員王威元以及近百位運將到場參加，現場擺設200桶次氯酸水，場面盛大。

先嗇宮董事長李乾龍表示，因應新冠肺炎疫情不止，廟方特別添購要價20萬的次氯酸水製造機，本月初贈與38所學校外，這次特別提供給計程車司機，運將和民眾生活息息相關，廟方希望能和民眾並肩作戰共同加強防疫。

李乾龍補充，次氯酸水機器本來是要運送到過外，很難得中途被他攔下來購買，除各級學校、運將用完後可自提桶子至先嗇宮無限量裝盛外，一般市民也可自備桶子裝取每人2公升的次氯酸水回家，此外他也說不透光桶子近來也很難買到，是他特別拜託業者訂購200桶贈送給運將們，希望大家重複使用。

台灣大車隊總督導莊善軍示範清潔方式並表示，感謝先嗇宮提供防疫，防疫時間特別注意乘客健康狀況，若乘客出現咳嗽等症狀，會特別關心其路徑，載客前後絕對會用消毒水徹底擦拭頭套、座椅等，保障自身健康，也讓下一位乘客安心。

(中時 )