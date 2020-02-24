李姓陸軍中校前年3月持變造警察證件，到新北市某按摩店恐嚇越南籍女按摩師：「不跟我做愛，就不給妳開店」，隨後性侵得逞。李男被起訴後也被記3大過撤職，他提起行政訴訟，台北高等行政法院以刑事案件正由新北地院審理中，當未確定，為避免裁判歧異，裁定停審，可抗告 。

檢方起訴指出，李男2017年間在馬祖撿到林姓警員服務證不歸還，反而將照片調包成自己的軍裝照，隔年3月他前往新北市某按摩店，一進包廂就佯稱自己是警察，並亮出變造的服務證，恐嚇按摩女和她發生性關係，女子擔心事情鬧大，只好聽命替李男。

女子遭壓制性侵得逞，起先隱忍不報案，直到女子因妨害風化案被調查，才向檢察官吐露實情，新北地檢署2018年間依侵占、偽造文書和妨害性自主等罪起訴李男，軍方同年11月29日召開日懲罰評議會，決議記大過3次，李男因此遭陸軍司令部處分撤職並停止任用3年及停役，李男訴願遭駁回，再提行政訴訟。

北高行審理認為，李男是否涉犯性侵害及僭行公務員職權罪，為本案判斷的先決構成要件事實，全案正由新北地院審理中，結果將牽涉懲罰令是否適法，為避免裁判歧異，遂裁定刑案確定後，再行審理本件行政訴訟。

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(中時 )