烏克蘭反壟斷委員會官員透露，3月將宣佈，禁止北京天驕航空產業投資收購號稱「動力沙皇」的航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）。

據美國BuzzFeed網25日報導，先前有消息稱，中方除了購買股份外，還承諾將在2年內投資2.5億美元（近76億台幣），以維持工廠運轉，並研製新發動機。

(中時電子報)