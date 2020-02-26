夢碎！烏克蘭將禁售陸航發巨擘 13:312020/02/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭反壟斷委員會官員透露，3月將宣佈，禁止北京天驕航空產業投資收購號稱「動力沙皇」的航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）。 據美國BuzzFeed網25日報導，先前有消息稱，中方除了購買股份外，還承諾將在2年內投資2.5億美元（近76億台幣），以維持工廠運轉，並研製新發動機。 (中時電子報) #烏克蘭 #航空 #發動機 #中國大陸 #馬達西奇 也許您會感興趣 推薦閱讀 鎖定美國數位巨擘 歐盟擬訂數據、AI技術法規 04:092020/02/23 全球財經 軍事熱門新聞 夢碎！烏克蘭將禁售陸航發巨擘 - 軍事 空對地匕首 俄蘇57高超音速飛彈出世 - 軍事 台灣加入東亞北約？ 學者驚爆可能性 - 軍事 玩具爆雷! 捍衛戰士2新戰機曝光 - 軍事 美軍超級大炮意外公開 射程達1600公里 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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