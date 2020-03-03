義大利新冠肺炎確診數飆破2千。

義大利新冠肺炎疫情持續升溫，過去24小時增加18人喪命，確診數也飆破2,000人大關。旅遊重鎮羅馬也首度淪陷，一名警官一家4口全部中鏢。

綜合路透社、當地媒體The Local報導，義大利疫情急速升溫，衛生官員昨（2）日晚間表示，自周日以來，過去24小時內，義大利再新增18例新冠肺炎死亡病例，累計境內已經有52人喪命。

此外，義大利周一再新增342確診病例，境內總確診數上升至2,036人，飆破2,000人關卡。值得注意的是，義大利上周六才宣布確診數飆破千人，才兩天，又多了千人染疫。

過去幾天，義大利病例多集中在較富裕的北部地區，包含倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）、以及艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）等3個區域，英國《衛報》（The Guardian）報導，昨日，位在中部的旅遊重鎮、首都羅馬也首度出現確診病例，一名警官及一名消防員雙雙確診，警官的妻子、2個孩子等也全數中鏢。報導說，羅馬此前曾出現3例確診病例，不過當中2人是來自武漢的大陸夫妻，另1人則是自大陸撤出的義大利僑民。

義大利國家衛生研究院院長布魯塞弗羅（Silvio Brusaferro）周一表示，未來7天將是阻止義大利疫情擴散的關鍵時間，他們將會知道，現階段義大利的防疫機制是否發揮作用，他個人對整個情勢相當樂觀。

(中時電子報)