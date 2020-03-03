韓國今（3）日新增477新冠肺炎確診病例，累計境內確診數上升至4,812人。另據韓聯社報導，境內死亡人數攀升至29人。

韓聯社報導，截至昨（2）日午夜24時，韓國再新增477例確診病例，累計境內共4,812人染疫，境內確診人數中，75%發生在爆發新天地教會群聚感染的大邱。

韓國部隊疫情也持續攀升，韓國國防部今日宣布，部隊再新增3人確診，目前軍隊共有31例確診病例。新增病例中，1人是陸軍軍官，1人是海軍陸戰隊軍官，1人為空軍員工。至今，韓國陸軍共有17人確診，空軍11人，海軍陸戰隊2人，以及海軍1人。

此外，因應韓國新冠肺炎疫情升溫，美國宣布，所有自韓國機場飛往美國的直航班機，旅客將在韓國機場接受檢查，旅客登機前，也必須接受多次體溫量測。

韓國昨日單日新增599例確診病例，截至昨日下午4時，境內共4,335人確診。

(中時電子報)