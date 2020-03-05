街口電子支付今(5)日宣布用戶數突破200萬大關！街口集團執行長胡亦嘉表示，全新的通訊軟體Jello已於2019年年底開始接棒街口生態中的轉帳功能，並邀請到亞洲人氣女神潤娥擔任Jello品牌代言人，過年期間在Jello舉辦的紅包活動，更吸引使用者熱烈參與，不但讓街口電子支付註冊人數迅速增加，1月底用戶數已達187萬人，也帶動轉帳金額大幅攀升，1月的轉帳金額超過22億元，創電子支付業歷史新高！

Jello用戶透過街口支付轉帳免手續費。(街口提供／黃慧雯台北傳真)

再加上近期防疫成為全民運動，除了在公共場合佩戴口罩、勤洗手、消毒等基本防護措施外，潛在大量細菌的現金亦不可輕忽。街口電子支付積極參與疫情防治，除了推出口罩地圖功能之外，並呼籲民眾多使用行動支付，避免接觸現金；民眾使用行動支付代替現金付款的頻率提升，造就街口電子支付的用戶持續成長，用戶數正式在2月底突破200萬人！

2020年3月使用街口在星巴克消費享最高23%回饋。(街口提供／黃慧雯台北傳真)

全球咖啡連鎖品牌星巴克繼2019年12月成為街口電子支付合作通路後，持續與街口電子支付合作， 3月1日起至3月31日止，用戶使用街口電子支付在星巴克消費，每日首筆即享15%現金回饋，單筆回饋最高可達30元，搭配台新街口聯名卡再享8%街口幣回饋，天天最高可享23%回饋，讓用戶每天都能以濃醇的咖啡香氣開啟一天！

(中時電子報)