文化部長鄭麗君宣布，交響樂團近期所有演出都取消，國家音樂廳即起關閉消毒。（中央社）

確診新冠肺炎的澳洲音樂家，曾於228連假期間來台演出，讓文化部長鄭麗君昨晚也出來在記者會上說明。後來PTT上有眼尖網友發現，該名音樂家疑似在排練時咳嗽卻未戴口罩，也有網友分享，他也曾坐到觀眾席上。

昨(5)日爆出1名來自澳洲的音樂家確診新冠肺炎，經指揮中心調查，發現該名音樂家是在2月23日入境，並於2月28日到3月1日曾在國家音樂廳演出，3月2日才離台。而PPT上有網友指出，「有坐觀眾席，我同學有去那場，現在超怕」、「排演時，音樂家會坐在觀眾席聽效果」。

後來，有網友發現同樂團的成員在臉書分享，澳洲音樂家疑似在排練首日就開始咳嗽，卻沒有戴口罩，讓許多一同排練的團員都皮皮挫。原PO也表示，雖然自己並沒有參與該曲演出，但安全起見也會自主隔離。

同樂團成員發文指出，排練時，該音樂家咳嗽疑似未戴口罩。（圖／截取自PTT）

據悉，澳洲音樂家身兼作曲及中提琴家，兩天兩場演出的觀眾約有900人，參與演出的團員近百人。文化部宣布，交響樂團近期所有演出都取消，國家音樂廳即起關閉消毒，讓許多PTT上的網友留言回應，難怪鄭麗君會出來。

(中時電子報)