陸媒《財新網》日前披露，武漢市與湖北省衛生部門官員1月時曾隱匿新冠病毒可人傳人的訊息，經大陸中國工程院院士鍾南山與香港大學教授袁國勇追問才吐露院內爆發1名病患傳染14醫護的疫情。近日在網上受到熱捧的作家方方在其為武漢封城撰寫的方方日記上說，有關疫情的這段內幕讓人震驚。

《中央社》引述《財新網》報導，新冠肺炎病毒可人傳人是由大陸國家衛健委第3批暨高級別專家組成員判定，中國工程院士、香港大學生物學系講座教授袁國勇是其中專家之一。他在回顧1月17日至19日在武漢考察的行程時指出：「我要講一個真實說法，我們在武漢到訪的地方可能都是『示範單位』，我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已準備好。」

報導指出，袁國勇說，同行的另一位中國工程院士、大陸抗疫專家鍾南山卻格外尖銳，「追問了好幾次『究竟還有沒有？』，『究竟還有沒有更多病例？』，『是不是真的是你們講這麼多的個案？』」

袁國勇指出：「但是他們的答案就是：我們正在測試。」，並推託「1月16日湖北省疾控中心才拿到國家下發的試劑盒」。

而鍾南山的咄咄逼人令武漢衛生部門難以招架，袁國勇說：「最後他們被我們問出說：好像神經外科有1個病人感染了14個醫護人員的情況。但他們也說，那些醫護人員並沒有確診。」

報導指出，採訪袁國勇的記者隨即詢問「他們」是誰？當時考察武漢醫院的時候，主要是哪些人士在場？袁國勇答覆：「武漢衛健委、武漢疾控中心、武漢當地醫院以及湖北衛健委等人士。」

至於是否覺得官員隱瞞，袁國勇指出：「我吃飯的時候看到與鐘南山坐一桌的一個副市長，面色好差，心情沉重，他們那時候應該已經知道出大事了，但他們一直在強調，『試劑盒是剛剛才下發到武漢，沒測試就沒法確診』。」

報導還說，袁國勇曾與鍾南山等人視察疫源地華南海鮮市場，同行的另位專家高福告訴他，市場「非常骯髒，周圍都是垃圾和老鼠，環境十分惡劣」。

大陸作家方方在武漢撰寫的《方方日記》，是許多大陸民眾面對疫情時的非常喜愛閱讀的作品，近日在大陸網路上爆紅。（圖／微博@二湘的七維空間）

法國國際廣播電台（RFI）引述方方的文章說，「報導揭發的訊息，真是讓人有震驚感」，鐘南山的尖銳和嚴厲追問，才確認病毒可人傳人，否則繼續隱瞞，一千多萬武漢人，能活出來多少？

方方並質疑，袁國勇提到的這些人，要不要一一追查，一查到底？前面兩批專家，明知這是天大的事，為什麼不能像鐘南山那樣敏銳和緊追不放？

方方並引述袁國勇受訪時告訴記者的一句話：「我們科學家永遠都不要忽視軟情報（小道消息）。」

(中時電子報)