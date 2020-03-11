新冠肺炎疫情延燒，儘管政府祭出口罩實名制限制購買數量，保證民眾能夠買到，但依舊有許多口密集區的民眾依舊難買，不少人為此也紛紛使用口罩套，試圖延長口罩壽命，但口罩套到底有沒有用？對此有內行人表示確實有用，但有4個動作可能造成失效。

有網友在PTT新冠肺炎專版PO文詢問，表示自己家人買了口罩套來使用，自己也因此好奇。他說「醫療口罩構造為外層防潑水層，中層靜電層，內層吸收濕氣層，原理是用靜電層吸附病毒，那若將醫療口罩置入口罩套，搭配緊壓上方鐵絲條是否仍有效果？」

這篇詢問文也吸引到內行人回文，表示這種用法依舊有防護效果，布口罩檔不住的飛沫病菌將會由中間醫療口罩過濾，加上醫療口罩外層也防潑水，只要不去醫院等病菌過多地方，口罩都可重複使用。

該名網友繼續補充說明，使用口罩套後若失效，就可能是4個動作所造成的，包括1.不夠密合(只要中間的醫療口罩密合臉部就可以 口罩套外緣鬆鬆還ok)，2.取下口罩套時摸來摸去又摸臉，3.口罩套沒有天天換洗，4.正面反面分不清楚。

該網友呼籲，口罩套必須每天清洗消毒，若沒有清潔，然後又分不出正反面就GG了。

(中時電子報)