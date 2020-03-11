2006年從《模范棒棒堂》節目出道的楊奇煜（小煜），隔年與莊濠全（敖犬）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、廖允杰（小傑）、邱勝翊（王子）合組「Lollipop棒棒堂」，推出《哪裡怕》專輯，之後接連在台北小巨蛋、香港紅磡體育館等地開唱，也跨足戲劇演出電影和電視劇。大學攻讀國際貿易的小煜，曾透露如果當年沒有進入演藝圈，人生規畫就是繼承父親的貿易事業，「我沒有進棒棒堂之前，是要做生意，就是可能接家裡的工作，然後幫忙爸爸。」

遺傳到老爸的生意頭腦，2012年小煜和朋友合夥經營髮廊，年營業額上看億元，目前在台北市西門町、東區和師大商圈都有店面，事業版圖愈做愈大。身為老闆後，小煜拋下偶像光環，邊拍戲邊學美髮設計，更表示髮廊屬於「靠行」，他只是收取和設計師協議好的抽成費用，利潤還要與股東分攤，偶爾遇上淡季或生意不好，可能還得自掏腰包貼補損失。

不幸被火災波及的西門店，以髮廊結合港式茶餐廳的方式經營，四層樓的空間合計約三百坪，每個月租金高達50萬元。若加上人事管銷及重新裝潢的支出，「In% HAIR CAFE」無法營業的空窗期，粗估損失超過500萬元。

小煜在西門町開設的髮廊，因一樓失火遭到波及，隔天髮廊也在粉絲專頁公告進行內部整修，預計暫停營業2周。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)