滯留湖北台商今晨抵台，分華航、東航2台專機，將361人接回台灣。返台過程中，出現了不配合檢疫、沒來報到的狀況，也有人因發燒被拒絕上機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於身體不適的民眾感到擔心，看到當地醫院的情況，自己能夠將心比心。

陳時中表示，溝通的困難非常多，雙方對很多事情的認知不同，作法不同。有些民眾最後沒來報到，或拒絕檢疫，真正的原因是什麼，沒有訪問到當事人，也不知道。昨天有人不被允許登機，被發現輕微發燒，我們也希望取得聯絡。

陳時中表示，我們替這些民眾擔憂，擔憂對方被送入醫院，看到醫院的情況，希望對方能接受好的隔離治療。如果我以這樣的背景看來，將心比心來看，也有這樣的可能性。

為何不允許候補名單？陳時中表示，事先掌握名單是很重要的，不管是隔離、檢疫、身體的狀況，到回到台灣接受集中檢疫，都需要事先了解情況，才能做出最安全的安排。臨時安插民眾返台，才不會同意。

(中時 )