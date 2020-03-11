武漢包機第二批今天終於抵台，但專機狀況多，包含第一班華航專機，因體溫問題發生一家三人被請下機，以及一人有報到卻沒到登機門的狀況。指揮中心也表示，無法理解。

親自前往武漢接機的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，我方提出登機標準為37.4度，超過不能登機。另外，也會問他過去十四天有沒有症狀，有的就接受醫生評估，每個人依據標準必須著裝，包含護目鏡，口罩，隔離衣，兩邊都一樣。華航部份由我們自己執行；東航部分，另一位醫師、CDC防疫醫師也帶兩個護理人員以乘客身份，用勸導方式，很努力在下面做，讓乘客之間互相講，也有達到很好的效果。

但華航有兩名乘客入境後發燒無法搭機，一個根本沒到登機口，在入關地發燒篩檢站被海關攔下，另一位是準備回航後，因為陸方去回顧紅外線體溫感測發現有一個人37.1度，希望開艙門讓他複檢，結果沒有通過，他們一家三口決定下機處理。

王必勝說，兩人都是陸方紅外線偵測儀的偵測結果，我方提出登機標準為37.4度，但他們認為37.1度就要下去，也只能配合，其他人員則沒有被請下機。

王必勝也強調他不能理解，當時機艙門都已經關了，飛機還沒啟動，只是艙門才剛關就又打開，紅外線偵測體溫是當下要處理，結果他們以回顧的方式做了這個動作。

(中時 )