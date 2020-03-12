今日中央流行疫情指揮中心記者會上遇到外媒以英語提問，手譯員李振輝從容翻譯的態度讓網友讚爆，會後李振輝表示，手譯員平常就會遇到各種突發狀況，剛好自己有英語能力，因此這次翻譯還算可以，他也透露在手語翻譯上，最難的是「冠狀病毒」。

李振輝表示，在疾管署進行翻譯前都會經過一輪測試，而且只能透過公開的相關會議掌握部分記者會可能出現的訊息，無法得知詳細情況，記者會上的臨時狀況也很多，應對需要許多經驗累積。

像今天這樣遇到英語提問，李振輝說，自己的英文在研究所有些相關的經歷，因為立法院有客籍委員，所以會一點客語，而對自己一般的翻譯的正確率，會希望達到9成以上，但李振輝苦笑說，若要給剛剛的英文手譯打分數，能有60分就不錯了，很多內容都要靠「腦補」、「拼湊」，只求翻出大意。

李振輝說，一般而言手譯員每半個小時要接替一次，但疾管署記者會的時常不一定、人力不好調配，所以一般都是派一個人翻譯完整場，而且隨時都要關注疫情變化，因應記者會上的臨時狀況。

至於在指揮中心遇到最難的手語，李振輝提到，「冠狀病毒」這個詞在國內通用的自然手語術中原本沒有相對的比法，逐字用「戴帽子的病毒」來比，語意差很多又不對，後來國外傳入手語動作後才解決，但訊息來得太快，台灣觀眾還在適應中。

(中時 )