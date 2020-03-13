新冠肺炎疫情在中國大陸呈現趨緩之勢，當地醫護病一起拚博的感人故事一一被揭露。上海一定醫院日前掛出一巨幅相片，確診老教授和年輕醫師一起觀看夕陽的畫面，令台大醫院前副院長王明鉅為之動容，他說，人間值得！一張相片說明一切。

在新冠肺炎疫情肆虐下，中國大陸成為重災區。陸媒《澎湃新聞》日前刊出上海復旦大學附屬中山醫院投稿的一張照片，題目為「落日餘暉 下的身影，刻骨銘心」，引起熱烈迴響。後來醫院將之掛在院外，用一句「我們一起拚博」為彼此加油打氣。

王明鉅今(13)日在臉書上發文分享這張4層樓高的巨幅相片。他指出，這張相片是一位高齡87罹患新冠肺炎，已經在武漢人民醫院裡住院一個月的病人，在一位27歲的醫師送他去作CT的路上，與醫師在醫院外面，一起看著久違的夕陽，被一位志願工作者所拍下來的畫面。

27歲的醫師正是來自上海復旦大學附屬中山醫院，支援武漢的年輕醫療隊成員。87歲的老人家曾是音樂學院教授，還是小提琴手，他現在的病情比起照相時的3月5日已經大幅改善。不再需要高流量的氧氣，只要氧鼻管就可以維持氧氣濃度了。老人家說「想為醫護人員拉一首歌，也希望你們早日平安回家。」

王明鉅說， 一張相片的確可以說明一切。網友也紛讚此照片「好感人！」、「很感動」、「人間美好的畫面」、「好美」、「震撼人心的一幕」、「落淚了」「最佳年度照片」。

陪看夕陽的年輕醫師事後說，一起陪看5分鐘，沒想到上了熱搜榜。網友對此直言「愛與關懷永遠是主旋律」。

(中時電子報)