民眾黨蔡宜芳當小三，與大自己20歲的張益贍大搞不倫戀，跑去汽車旅館「合體」。剛好有網友在PTT八卦版好奇詢問「女人甘願當小三的心態是什麼？」，他不解表示，要不就喧賓奪主當上正宮，不然就離開那男人，為何有些女性不願拿名分，只甘願當小三，還可能吃官司，沒想到竟有專業鄉民出來回答，更講明有4大點原因，讓底下網友紛紛佩服表示「你小三系？」

該鄉民回文表示，自己的工作圈中有個女強人，不論是學歷、經歷甚至是薪水都贏過8成的男人，但這位女強人4段感情，全都是當別人的小三。該鄉民說，這個女強人當時透露出來的訊息就是「當小三不用擔責」、「不用應付公婆親戚」、「不用工作累個半死，回家還要顧小孩做家事」、「不用當黃臉婆還被老公嫌棄」。

該鄉民說，當小三時，只要約會打扮漂亮，享受曖昧氣氛，說些無關痛癢的話安慰劈腿男，就能得到贊同，還能讓劈腿男回家跟妻子吵架。若這段不倫戀出現裂痕，只要安慰自己「他有正宮才會對我不好」就好，不必面對正常情侶必須面臨的磨合問題，還能順勢營造自己是受害者的氛圍。

該鄉民表示，這類人都沒辦法好好面對或承擔一段關係，會出問題一定都是對方有家庭，而不是他們倆之間有什麼問題，也無法接受指責，反而會怪大家為何不能體諒她，然後歇斯底里發作，同事們與下屬順勢被掃到颱風尾。

該鄉民恨意滿滿，最後說「至於劈腿渣男的心態又是另一個議題，這邊就不多討論」。精闢分析讓廣大網友紛紛留言：「你小三系？」、「超有畫面...」、「你常被掃到颱風尾吼」、「小三心理學，可以出書了」、「正宮真的吃力不討好...」，但也有人反問「一堆小三都逼渣男要正名好嗎」、「男生都不用檢討，都是女生的錯」。

(中時電子報)