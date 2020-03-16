新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區傳出1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）宣布，高中職以下所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例、個案報准核定。對此，連江縣長劉增應表示，已要求教育處蒐集相關資料，若對於防堵疫情有幫助，「會考慮跟進！」

(中時 )