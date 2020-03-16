新北禁師生出國 連江縣長：考慮跟進 14:472020/03/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣長劉增應表示，已要求教育處蒐集相關資料，若對於防堵疫情有幫助，「會考慮跟進！」（摘自劉增應臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區傳出1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）宣布，高中職以下所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例、個案報准核定。對此，連江縣長劉增應表示，已要求教育處蒐集相關資料，若對於防堵疫情有幫助，「會考慮跟進！」 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #劉增應 #侯友宜 #馬祖 #連江縣 #新北市 #師生 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 譚德塞： 新冠肺炎確認全球大流行 00:562020/03/12 國際 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 疫情衝擊貢寮鮑 新北建議大陸鮑禁口期間延長至5月 19:092020/03/14 政治 社區感染疫演 新北推區域聯防 04:102020/03/15 地方新聞 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 影》唐慧琳罹癌後首度「上妝露面」！影片令人心疼... - 政治 毀黨滅江？宅神點名這兩人：滅黨雙煞！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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