新冠肺炎肆虐全球，現在就連好萊塢巨星也躲不過，先是奧斯卡影帝湯姆漢克斯和老婆確診，現在連在電影《雷神索爾》演出「彩虹橋守門人」海爾達姆的伊卓瑞斯艾巴，也在個人推特公布確診消息。

男星伊卓瑞斯艾巴，在個人推特上公布確診新冠肺炎消息，他寫道：「在新冠肺炎檢測中呈現陽性反應，目前暫時沒有任何症狀，在發現可能感染新冠肺炎之前，就已經待在家中自主隔離，也希望外界不要過度擔憂」，至於會接受採檢主要是發現近期接觸的人，在上週五確定罹患新冠肺炎，沒想到自己也遭確診，而他也呼籲如果感到不舒服就要檢查，更重要的是不要害怕勇敢面對。

男星伊卓瑞斯艾巴在推特公布確診新冠肺炎。（圖／伊卓瑞斯艾巴推特）

伊卓瑞斯艾巴2011年演出漫威《雷神索爾》中「海姆達爾」一角走紅，此外更演出許多膾炙人口的大片，像是《28週毀滅倒數：全球封閉》、《環太平洋》、《玩命關頭：特別行動》等，2016年時更以電影《無境之獸》，榮獲第22屆美國演員工會獎最佳男配角。

(中時電子報)