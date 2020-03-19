3 兆！川普簽署美新冠肺炎紓困案 08:412020/03/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在新冠肺炎疫情衝擊下，美國總統川普18日簽署了參議院通過的1000億美元（約3兆台幣）緊急紓困案。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎疫情衝擊下，美國總統川普18日簽署了參議院通過的1000億美元（約3兆台幣）緊急紓困案，以協助財務吃緊的美國勞工。 據路透報導，在這項紓困案下，民眾可以免費接受新冠肺炎檢測，並能休帶薪緊急假。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #川普 #簽署 #新冠肺炎 #紓困案 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 國際熱門新聞 未爆彈！歐美疫情還沒完…這一大國被點名恐大爆發 - 國際 義大利單日增加475死 死亡人數逼近大陸 - 國際 英國死亡案例破百 強生宣布全面停課 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 美國會淪陷！挺台眾議員確診新冠肺炎 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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