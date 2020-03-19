在新冠肺炎疫情衝擊下，美國總統川普18日簽署了參議院通過的1000億美元（約3兆台幣）緊急紓困案，以協助財務吃緊的美國勞工。

據路透報導，在這項紓困案下，民眾可以免費接受新冠肺炎檢測，並能休帶薪緊急假。

(中時電子報)