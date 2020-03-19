義大利疫情狂飆，今日再爆單日新增475例死亡，讓不少網友熱烈討論，怎麼越來越慘，看得頭皮發麻了，比SARS恐怖...義大利成為第三次世界大戰中心點。

根據《路透社》報導，義大利單日狂增4207例確診，累計共有3萬5713例，且死亡率也不斷飆升，今日再增475例死亡，致死率超過8.3%，數字正快速追上大陸。

後來，PTT上網友也發文分享，義大利疫情整個炸裂，恐是醫療體系崩壞，致死率拉高到8.3%，簡直是大陸的照妖鏡。原PO並表示，最近有回國避難潮，預估會湧進萬人，希望大家嚴陣以待，也希望不會有豬隊友。

消息曝光後，隨即掀起熱議，「一天4千多確診、死4百多，頭皮發麻了」、「怎麼越來越慘... 不是都封好幾天了？」、「比SARS恐怖多了，天啊」、「這才是真實版武漢吧」、「義大利經過這次疫情會變成全歐最強，第三次世界大戰中心點」。

(中時電子報)