中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（陳麒全攝）

中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（陳麒全攝）

中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（陳麒全攝）

中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。

台灣新冠肺炎案例破百，新增案例多為境外移入，中央流行疫情指揮中心18日宣布，將大洋洲所有國家的旅遊疫情警示提升至「第3級」，非本國籍人士部分，自台北時間19日0時起，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。另外，所有入境旅客也須要填寫健康聲明卡，並居家檢疫14天。

交通部規定居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具，只能自行駕車、親友接送或搭乘防疫車隊，桃園機場入境計程車等候區，自19日清晨起，就因旅客等候登記搭車大排長龍，排隊人龍長達100多公尺，桃機保全人員還需要管制排隊人潮動線，避免影響交通。

桃機排班計程車自律委員會主任委員黃良易表示，19日清晨起，需要搭乘防疫專車返家的旅客「大爆量」，目前已經出動300多輛計程車負責載送，同時也請松山機場防疫車隊先過來支援，早上人潮最多時段，旅客需要等待約2小時才可以完成登記上車。

黃良易說，因為旅客上車前，需要仔細登載居家、在台等防疫資料，在上車前，還要幫旅客用酒精消毒全身與行李，大多的旅客在大清早沒有麻煩親友前來接機，需要搭車的旅客大爆量，才讓等待時間變長。

桃機公司表示，為因應大量返國民眾，桃機公司啟動擴大防疫專車應變計畫，以分區（北中南東）分業（計程車、租賃車、遊覽車）為原則規劃，目前整19日預報入境旅客約為8881人次，桃園機場防疫車隊安排400輛排班計程車、200輛租賃車，及50輛遊覽車接駁。

(中時 )