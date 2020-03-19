44歲國標舞女王劉真上月因心臟手術入院，過程中心臟一度驟停，院方動用葉克膜又移除後，劉真目前仍在與病魔纏鬥。今(19日)媒體報導，有醫師透露劉真原本換心的排序是196號，現在略為往前，至於換心後的風險，該名醫師說，一切要看患者的意志力。

等待換心中的劉真本月初驚傳因自發性腦出血，再度進開刀房動開顱手術，老公辛龍的煎熬可想而知，先前就曾透露願意用自己生命換回劉真的他，10日再發文分享4歲女兒很想媽媽，讓他相當心酸，對於外界一切無話可說，僅希望眾人持續為他太太集氣禱告，為劉真加油。

今據《ETtoday新聞雲》報導，一名醫師透露，器官移植順位會照患者狀況調整，也有可能因其他等待者的病況產生變動，先前劉真的序號為196號，最近已往前，而許多人常討論的換心風險或排斥，醫師說要靠劉真自己的意志力，才能決定能否挺過這關，也強調器官移植需要經過很多機關評估決定，不可能出現名人是否有特權問題。

(中時電子報)