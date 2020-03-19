「太誇張了！！」今天中午有人到天母家樂福美食街「覓食」，但是走進去看到貨架上全被掃空的一幕讓他驚嚇到說不出話，直呼「打仗了嗎」！。

這位網友說，幾乎每一樣不管食衣住行需要的，見到就掃，完全沒在考慮是否用得到，民眾瘋狂搶貨，比當年SARS期間有過之而無不及。

今天新冠肺炎在台灣又新增8例，隨著確診人數增加，也引發民眾危機感，不少人這兩天都到超市、賣場搶購各種民生用品。幾乎每家大型量飯店都是

貨架「全清空」的災難現場。有些指示來吃飯的客人，見狀也跟著潦下去掃貨了！

家樂福北區公關區經理張君鴻表示，家樂福各店也出現民眾瘋搶的情形，上午開始人潮湧現，像平常假日的情形。衛生紙、泡麵等產品，都有和供應商確認，他們都會正常提供。目前沒有限制各產品的購買數量。如果民眾一下子買不到想要的產品，晚一點還會補貨。或是詢問店員，想要的品牌或許沒有，但還是能買到其他品牌。

(中時電子報)