除了衛生紙，生鮮蔬果也成為民眾搶購目標 (圖／資料照、郭家崴攝)

有網友貼出自家長輩傳的LINE訊息，該名長輩要求大家囤貨並提出所有存款 (圖／翻攝自PTT)

該長輩持續鼓吹囤貨，並要求至少到銀行提出一個月以上生活費的存款 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎疫情延燒，台灣確診病例連日暴增，昨(18日)更是一口氣新增23例，也引發民眾恐慌，晚間紛紛到各大賣場如好市多、全聯、家樂福等瘋搶民生物資。一名網友貼出自家LINE群組長輩所傳的訊息，不少人一看訊息傻眼，直呼婆媽群組真的會害死人。

一名網友在PTT八卦版貼出LINE對話，表示前天(17日)晚上，家裡群組突然有長輩傳訊息，要他們儲備1個月份的糧食與生活必需品，更表示「立刻去銀行提領所有存款」，原PO事後又補上一張對話紀錄，該長輩繼續說「要補充的有米、麵、乾貨罐頭與根莖葉菜類」、「上次通知今年初會有金融崩盤，真的有發生，情勢會怎樣未確定，建議要有適當準備」，更要大家到銀行提領所有存款，至少也要一個月以上的生活費，讓原PO也忍不住直呼「真的是傻眼」。

鄉民看到也氣炸，紛紛回：「檢舉了啦 根本蓄意造成恐慌」、「這個可以報警嗎？唯恐社會不亂」、「萬一真的末日你領錢也是沒3小路用啦」、「鼓吹擠兌會犯法喔」、「真的受不了這些長輩」、「領錢是要幹嘛啦」、「直接檢舉追源頭吧」、「直接跟長輩說別再轉傳了啊」、「領錢幹嘛，付造謠罰款嗎」、「備糧就算了，領錢是在X小」、「該是原PO你大義滅親的時候了」。

(中時電子報)