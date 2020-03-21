縣長楊鎮浯提醒鄉親切勿再以訛傳訛，如散布未經證實的疫情謠言，縣府將依〈傳染病防治法〉移請警政及檢調單位處理。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，金門鄉親也是人心惶惶。縣府今（21）日專稿說明2名居家隔離、39名居家檢疫者現況，澄清外界不實傳言。縣長楊鎮浯提醒鄉親切勿再以訛傳訛，如散布未經證實的疫情謠言，縣府將依〈傳染病防治法〉移請警政及檢調單位處理，也歡迎鄉親向衛生局提出檢舉。

縣府強調，由於地區民眾對於居家隔離及居家檢疫對象的定義不夠了解，加上部分人士刻意引導，已造成大家人心惶惶。但事實上，金門迄無確診案例，2名居家隔離、39名居家檢疫者均依中央疫情指揮中心規定進行每日監測及追蹤狀況，確保做好相關工作。

在居家隔離方面，1名於定點檢疫處所隔離中，有土耳其旅遊史，為與確診旅遊團同班機旅客，也已採檢送驗，結果為「陰性」。另昨日新增1名通知居家隔離，為旅遊確診案例接觸者，今天為返國後第14天，已依疾管署通知進行採檢送驗，須等檢驗報告為陰性後解除隔離。

另在居家檢疫方面，縣府也說明多數為具旅遊史的鄉親。其中具土耳其旅遊史者共2人，雖與確診旅遊團同班機，但班機座位距離甚遠，楊鎮浯特別也要求衛生及民政單位高度關切。

縣府再次強調，居家檢疫和居家隔離者不是確診案例，相關定義是居家隔離者為與確定病例接觸者，由衛生主管機管每天主動監測2次；

居家檢疫者則是具有國外旅遊史者，疾管署開立通知單後，由民政單位負責追蹤，村里幹事每日撥打電話詢問健康狀況並紀錄「健康關懷記錄表」。

楊鎮浯呼籲鄉親切勿恐慌，更不要對居家隔離、檢疫者有非理性的言語攻擊與暴力行為。他也譴責刻意利用修飾文字，來導引輿論風向，造成地區人心恐慌的「特定人士」於網路社群媒體貼文，強調如此行徑只會增加防疫負擔，且無法讓相關防疫部署更加完善。

他更呼籲，此刻全民應該凝聚團結共識，齊力防疫，切勿因特定人士蓄意煽動，造成彼此間的分裂與仇視。同時也提醒鄉親，可提升自我防護，勤洗手，在人多的密閉空間可戴口罩，做好居家環境消毒工作，更要睡眠充足、飲食營養均衡、以提升自我免疫力。

(中時 )