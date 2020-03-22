新冠病毒肆虐全球意外引起美中政治口水戰，雙邊為了病毒起源與名稱隔空交火，連美國總統川普都親自參戰，連續幾場疫情記者會上公開稱「中國病毒」，連講稿上的新冠病毒中的「新冠」二字都被改成「中國」，引起種族歧視爭議。不過美媒指出，川普此舉除了回擊先前陸外交部發言人「美軍帶入疫情進武漢」一說之外，也可能是藉由轉移焦點，掩飾其危機處理失當，其實是他一向卸責手段。

綜合外電報導，自美國國務卿與多名共和黨議員稱「武漢病毒」後，引起華裔與民主黨不滿，而陸外交部發言人趙立堅則在個人推特上稱「美軍帶入疫情進武漢」後，更將口水戰推向高峰，此後先前叫新冠病毒為「外國病毒」的川普，全改稱為「中國病毒」，並強調他只是純粹說明病毒起源，無意歧視，並多次嗆陸隱瞞疫情才讓世界付出代價；不過就在兩個月前，川普才在推特上大力讚揚陸防疫措施，並稱大陸「一直非常努力」防範病毒擴散，且美國非常感謝大陸所做努力與其透明度。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

然而，據美國政治新聞媒體（Politico）指出，雖然川普在16日前的推特上還是以「冠狀病毒」相稱，但11日於橢圓形辦公室發表談話稱病毒為「外國病毒」，而13日又在缺乏證據下，把當前美國沒法大規模篩檢怪到前總統歐巴馬頭上，這兩件事凸顯川普急著想為身陷公衛危機卸責。

此外據美國有線電視新聞網（CNN）分析，很顯然的川普或者其團隊成員中將「新冠」改成「中國」，是要扭轉國人認知，告訴他們關於這場大流行的起源責任在大陸；另外，對於名稱的改變也讓另一問題浮出水面：現存的爭論，並非單純川普對病毒名稱改變，是否只是純粹描述疫情起源、或者是其發動排華嘗試的一部分，而是可能藉由稱「中國病毒」，藉此擺脫其團隊應對疫情引來的罵名。

CNN評論指出，過往川普一向藉由刻板印象與偏見作為武器，讓其個人或其團隊失誤而招來的罵名與責任逐漸被忽略，藉此政治上獲利；分析也指出，就過往紀錄來看，川普經常以涉其種族的語言或字眼貶低政治對手或讓大眾忽略自己的所作所為，故要將川普的「中國病毒」單單歸因於嘗試描述地理上的疫情起源，是非常困難的。

(中時電子報)