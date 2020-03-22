新冠肺炎疫情逐漸在全球擴散，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆料2個醫生兒子分別在3/4、3/14休假去美國玩，雖張上淳強硬回應並未違反規定。但已在網路引起熱議，許多網友不滿表示，此舉無異於「前線吃緊、後方緊吃」，已嚴重打擊醫護信心。

原來，張上淳20日遭爆，二位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國赴美旅遊，甚至傳出開心滑雪。張上淳則對此回應表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，另一位3月4日出國這位，去的國家，當時醫事司還尚未將美國列入二級警示，「因此符合資格，並未違反規定」。

但事實上，政府早已於2月23日禁止醫護出國，2月25日開始分級進行出入境限管制。張身為疫情中心相關專家，卻在未具公務行程、也明顯知曉疫情嚴重性下，還強行出國。對比先前新北女里長出國就遭獵巫式攻擊，引起1450撻伐。「蔡政府的『雙重標準』實在讓人搖頭」。

爭議爆發，也讓批踢踢多數網友憤怒表示，「嚴重打擊醫護信心」、「民進黨是不是把全台灣當作高雄來治理啊？笑死」、「雙標護航仔要護航，什麼鬼話都說的出來啦！」、「817 、1450，覺青你們死哪去了？」、「明知出去回來要隔離14天，是把工作都丟給同事了嗎？」、「顏色對了就不能駡，顏色不一樣駡到一個淋漓盡致」、「差別在...是不是官的兒子」。

(中時電子報)