法務部及司法院今天至立院司法法制委員會報告死刑相關議題，對於死刑的態度，法務部長蔡清祥表示，政府的一貫政策沒有改變，就是「逐步廢除死刑」，會往這方向努力；但他後來也補充，現行法律還是有死刑的狀況還是要依法執行。

蔡清祥在答詢國民黨立委洪孟楷時表示，目前死刑定讞，至今還未執刑的，最長達26年。蔡清祥強調，這政策是一貫的，國民黨執政就開始，政策是延續的，方向很明確就是要逐步廢死。對於廢死的理由，蔡清祥表示，這是為了符合國際潮流，歐盟幾乎都廢死。

民眾黨立委賴香伶質詢，政府對於死刑政策的終極目標是什麼？「逐步廢除死刑研究推動小組」為何一度中斷？蔡清祥表示，就是要逐步廢除死刑，蔡也強調，不是中斷而是沒有密集開會，但他們在106年12月重啟，更密集邀請專家來討論，還邀請德國學者來。

國民黨立委吳怡玎質疑過去3年只執行一例死刑，其他還有39案，法務部是否有執行死刑的時間限制？蔡清祥解釋，沒有時間限制，是按照每個個案，要看他是否已經極盡所能，沒有救濟機會，才會依法處理，要審核他執行的必要條件跟程序。

(中時 )