國民黨立委賴士葆今晚在臉書發文，重批NCC對中天新聞台不予換照的處分是黨政黑手介入媒體最血腥黑暗的紀錄，司法視而不見，反而再補一刀為國家的不當政策背書，司法選擇沉淪最是讓人感到心痛。

賴士葆說，中天新聞台聲請假處分被駁回的事實讓人感到沉痛，但並不意外，畢竟一個被判死刑的案子，要寄望司法可以得到「刀下留人」的機會太渺茫，當司法已不是社會正義的最後一道防線，如果期待他扮演包青天的角色根本就是緣木求魚。

他說，民主自由法治的基石在蔡政府違法濫權主政之下已經崩塌，過去在野爭取黨政軍退出媒體，現在執政了，毫不避諱地公然掌控媒體，媒體也介入派系和政黨的運作，彼此互相依附援引。

他指出，獨立機關全部變成政黨的附隨組織，因為獨立機關的被提名人選幾乎清一色的綠色意識形態。立法院變成多數暴力的立法局， 替不公不義的法案和政策通過法源。

賴士葆強調，司法無法自外於這種威權復辟的綠色獨裁統治之下，完全向主政者靠攏，當主政者以公權力箝制新聞言論自由，關閉中天新聞台，司法視而不見，反而再補一刀為國家的不當政策背書，司法選擇沉淪最是讓人感到心痛。

(中時 )