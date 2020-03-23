原本波音公司就因為737MAX的缺陷而遇到危機，今年又因為新冠肺炎衝擊，全球航空業都陷入困境，於是波音公司高層決定，在今年底之前，都放棄原有的薪資，與員工一起共體時艱。

全球飛行網(Flight Global)波音在3月20日發布的聲明中表示，首席執行官卡爾霍恩（Dave Calhoun）和董事會主席凱爾納（Larry Kellner）將放棄所有薪酬，直到年底。

波音還將暫停分紅，並繼續暫停股票回購計劃，直至另行通知。該公司在一年前暫停了股票回購計劃，此前波音737 Max的兩起重大事故，造成了346人死亡 ，波音737 Max的生產線必須全面停擺。

該公司表示：「在此危局，波音公司將利用其所有資源來維持運營，支持員工與客戶，長期維持供應鏈的連續性。」

波音在本週早些時候，向美國政府提出600億美元的援助要求，希望這筆資金能保障波音250萬個工作機會。美國川普總統承諾會協助運輸業、旅遊業、與航空相關的行業，當然包括波音公司。

川普表示，他支持對接受政府財政援助的公司，實施股票回購限制，這是聯邦政府因應冠狀病毒危機計劃的一部分。

波音公司目前較大的生產訂單，就只有美國空軍的T-7A教練機，以及其他軍事產業的後續維護，他們的「星際航班」( CST-100 Starliner)也測試失敗，目前沒有多餘資金可以改善。

(中時電子報)