桃園客運一名司機22日駕駛9025號公車，載客從行天宮站開回中壢時，竟在五楊高架橋上當低頭族，不時滑手機玩手遊，全程被旅客拍下放上網，桃園客運獲悉已立即將他停止勤務，並從嚴懲處，一定是大過以上處分，將列入案例教育防止再度發生，國道警方也將調查，最重開罰2萬4000元並吊扣牌照3個月。

李姓網友在臉書社團「爆料公社」中發文，指自己22日早上11點搭乘桃園客運9025公車，從行天宮站經國道1號開往中壢，到了五股準備上五楊高架橋時，車速僅維持在60公里，爬完坡到平坦路段後還是很慢，且公車不時壓到白線，探頭一看驚見司機在玩手遊，怒拍下約38秒的影片放上網諷斥道：「司機大哥，其實你可以先跟我說你要玩手遊，我願意幫你開。不然避車道停一下，打完boss再開嘛。」

網友見狀直呼不要命，已構成危險駕駛，揶揄司機大哥冒著自己跟乘客的生命安全在幫遊戲業配。

桃園客運總經理室主任簡誌良表示，除看到網路發文、乘客家屬也打電話向公司檢舉，非常抱歉造成乘客和社會恐慌，因事證明確，已立即停止他所有勤務，該司機已到任約7年，公司早已三申五令行進中禁止使用手機，當下並非有其他不得已情況，絕對會從嚴懲處，至少會是大過以上處分。

（取自爆料公社）

國道警方已經請貼文的民眾提出檢舉，不排除以危險駕車開罰，將處6000以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣牌照3個月。

(中時 )