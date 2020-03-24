新冠病毒肆虐全球，意外引起美陸政治糾紛，雙方就病毒起源與是否隱瞞疫情、甚至陰謀論等說法隔空交火，其中又以陸外交部發言人趙立堅的「美軍可能帶疫情進入武漢」的說法具爭議。對此，陸駐美大使崔天凱時表示，由記者或外交官來揣測病毒源起「非常不當」，除了明嗆美議員對「病毒起於武漢實驗室」陰謀論之外，也暗批趙立堅的美軍帶病毒一說。

崔天凱接受美國媒體Axios on HBO於22日專訪時表示，他曾於2月9日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時就曾表示，散播「新冠病毒是源自於美軍實驗室」之類謠言的想法根本是瘋狂的，至今立場仍不變。

不過媒體追問，崔天凱的說法是在趙立堅的「美軍可能帶疫情進入武漢」一說之前，並詢問他的立場；對此，崔天凱表示立場沒變，「我當時立場如此，現在依然。報導指出，趙立堅的說法惹火包括總統川普在內等多名美國官員，對於陸官員隨意散播美軍帶病毒進大陸的陰謀論十分不以為然，甚至引起美國務院還為此召見崔天凱。

媒體再追問崔天凱是否對此曾問過趙立堅，崔天凱表示沒問過，強調並說「我在此代表我國領導人與我國政府，不代表任何個人」；對於主持人詢問「趙立堅還是崔天凱發言代表中國政府」，崔天凱回答「我是在美國的中國代表」。

不過主持人仍感覺沒回答到核心，追問「所以我們不應該逐字逐句看到趙的發言、也不必將他的話當成是大陸政府的立場，即使他是發言人？」崔天凱則回答：「你可以嘗試解讀某人的聲明。我沒有立場，也沒有責任向你解釋每個人的觀點」。

崔天凱表示，病毒究竟源起何處應由科學家解釋，由記者或外交官來揣測病毒源起「非常不當」；他也譴責有些在華府的人散播一些未經證實的謠言，暗指共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）曾暗示病毒起源於武漢實驗室的陰謀論。

此外，對於川普多次稱「中國病毒」，崔天凱也引用世界衛生組織的命名規則時，就提到要避免與特定的團體或地名連結，以免遭汙名化，「希望WHO的規則有人遵守」。

(中時電子報)