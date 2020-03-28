繼美航空母艦「羅斯福號」後，又一美艦傳出新冠病毒確診病例！美國官員表示，尼米茲級的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan），艦上有兩人新型冠狀病毒確診，軍方下令所駐地的橫須賀港基地本週末封鎖。此外，先前傳出確診的羅斯福號，目前確診人數已超過30人，目前已抵達關島。

據《福斯新聞》與《動力》（The Drive）網報導，目前停在母港橫須賀的雷根號，兩名船上水手經檢測後呈現陽性，迫使橫須港周末封鎖，基地所有成員必須留在戶內48小時不得外出。

報導也指出，目前羅斯福號確診人數已攀升超過30 人，預計數據還會上升，雖然美國海軍宣稱行動是「先前預定」，但有官員表示，由於疫情的暴發，行動比計劃提前數日。

報導指出，「羅斯福號」傳出確診對駐軍在亞太的美國海軍恐是惡兆。雖然目前不清楚「雷根號」傳出確診是否會影響其戰備，但「雷根號」也因疫情被迫暫停執行任務，意味美軍在太平洋出現航母空窗期。

(中時電子報)