武漢新冠疫情形勢急迫，大陸國家衛健委與高級別專家組1月19日連夜召開緊急會議。（圖／

大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟最近日接受《中國衛生雜誌》專訪，首次透露了武漢封城決策秘辛，她指出，1月18日高級別專家組前往武漢調研，19日她提出封城建議，隨即北上赴京參加國務院會議，20日國務院做出封城決策，但由於疫情太過緊急，不可再拖延，於是23日上午10時武漢宣佈封城。整個5天決策與執過程驚心動魄，李蘭娟稱這是「黨中央、國務院英明決策」。

《京報網》引述李蘭娟專訪指出，1月18日李蘭娟、鍾南山等6人受大陸國務院與國家衛健委委託，作為高級別專家組成員前往武漢，隨即對疫情做出研判：存在人傳人，冠狀病毒感染要作為甲類傳染病管理、隔離傳染源等重要建議，尤其是武漢要採取「不進不出」措施。

大陸中國工程院院士李蘭娟著全身防護裝在浙江醫院探視新冠肺炎病患。（圖／京報網）

她說，「武漢市內住著1000多萬人，封城是萬不得已的措施。其實我們之前已經提出建議，希望武漢『不進不出』，要真能做到『不進不出』，也就不需要封城了。但是要過年了，大家做不到呀，所以只好採取封城這樣強硬的措施來控制疫情。如果不封城，更多城市都變成武漢那樣，那對我們國家的損失太大了。」

李蘭娟表示，19日專家組閉門會議後，立即向國務院匯報，國務院20日決定由6位家專把疫情研判通過新聞界正式對外公開，全國警報一下就拉響了。但是22日深夜浙江傳來大量人員由武漢返回浙江，擔心疫情快速擴散，因而立即向上匯報，建議武漢必須馬上封城，不能拖到24日的大年三十，「否則後果不堪設想」。隔天23日上午10時，武漢就宣佈封城。

她指出，當初疫情相當嚴重，很多病人隔離不夠，住院難、檢測難，整個過程可以用驚心動魄來形容。在習近平總書記親自指揮、親自部署下，發出「應收盡收、應治盡治」的號令，經過大家齊心協力、守望相助，想了很多辦法。現在所有的方艙醫院已全部休艙，武漢收治新冠肺炎患者的醫院，也已經集中到10家。每天的新發感染者，從4位數已經到後來的個位數，3月18日武漢首次出現確診、疑似病例「雙零」現象。清零以後，再觀察兩個星期，沒有新發感染，就會建議解除武漢封城。

李蘭娟最後說，即使解除了封城，防控還不能放鬆，要警惕無症狀病毒攜帶者、與病人會重新復陽。還要繼續加大社區防控力度，與嚴防國外疫情輸入。此外，還有很多危重症病人尚未治癒，所以治療還不能放鬆。

(中時電子報)