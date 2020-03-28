大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟最近日接受《中國衛生雜誌》專訪，首次透露了武漢封城決策秘辛，她指出，1月18日高級別專家組前往武漢調研，19日她提出封城建議，隨即北上赴京參加國務院會議，20日國務院做出封城決策，但由於疫情太過緊急，不可再拖延，於是23日上午10時武漢宣佈封城。整個5天決策與執過程驚心動魄，李蘭娟稱這是「黨中央、國務院英明決策」。
《京報網》引述李蘭娟專訪指出，1月18日李蘭娟、鍾南山等6人受大陸國務院與國家衛健委委託，作為高級別專家組成員前往武漢，隨即對疫情做出研判：存在人傳人，冠狀病毒感染要作為甲類傳染病管理、隔離傳染源等重要建議，尤其是武漢要採取「不進不出」措施。
她說，「武漢市內住著1000多萬人，封城是萬不得已的措施。其實我們之前已經提出建議，希望武漢『不進不出』，要真能做到『不進不出』，也就不需要封城了。但是要過年了，大家做不到呀，所以只好採取封城這樣強硬的措施來控制疫情。如果不封城，更多城市都變成武漢那樣，那對我們國家的損失太大了。」
李蘭娟表示，19日專家組閉門會議後，立即向國務院匯報，國務院20日決定由6位家專把疫情研判通過新聞界正式對外公開，全國警報一下就拉響了。但是22日深夜浙江傳來大量人員由武漢返回浙江，擔心疫情快速擴散，因而立即向上匯報，建議武漢必須馬上封城，不能拖到24日的大年三十，「否則後果不堪設想」。隔天23日上午10時，武漢就宣佈封城。
她指出，當初疫情相當嚴重，很多病人隔離不夠，住院難、檢測難，整個過程可以用驚心動魄來形容。在習近平總書記親自指揮、親自部署下，發出「應收盡收、應治盡治」的號令，經過大家齊心協力、守望相助，想了很多辦法。現在所有的方艙醫院已全部休艙，武漢收治新冠肺炎患者的醫院，也已經集中到10家。每天的新發感染者，從4位數已經到後來的個位數，3月18日武漢首次出現確診、疑似病例「雙零」現象。清零以後，再觀察兩個星期，沒有新發感染，就會建議解除武漢封城。
李蘭娟最後說，即使解除了封城，防控還不能放鬆，要警惕無症狀病毒攜帶者、與病人會重新復陽。還要繼續加大社區防控力度，與嚴防國外疫情輸入。此外，還有很多危重症病人尚未治癒，所以治療還不能放鬆。
(中時電子報)
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