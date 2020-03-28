高雄市長韓國瑜擬將高雄市路燈全部更換為LED路燈，預計每年節省電費約1億元。一名高雄網友表示，住台南的親戚看到高雄的路燈嚇了一跳，驚訝說高雄的路燈這麼亮，台南的路燈都暗暗的。

一名高雄網友在「韓國瑜市長後援會」臉書粉專中表示，住台南的親戚前幾天來家裡拜訪，晚上離開時，她看到旁邊的路燈嚇一跳，說怎麼高雄的路燈會這麼亮，台南的路燈都暗暗的。

韓粉紛紛留言說，「高雄現在真是旅遊首選。」、「給韓市長、市政府團隊100分」、「光明的都市，認真在做事、負責任的市府團隊。」、「我挺韓我驕傲，市長加油。」、「 市長不一樣啊！」、「高雄人民還不清醒也沒辦法。」、「高雄好幸福，韓市長加油。」、「我過年去高雄，高雄路燈超亮很棒！」

一名韓粉甚至強調，「沒錯，高雄現在每條道路都是很亮的，照亮高雄市民，我們真的很幸福很幸運，遇到了好市長；他都有為我們著想，三天兩頭都在噴藥預防登革熱，這樣的效力 ，我們都有目共睹。請民進黨你們這一些人不要再雞蛋裡挑骨頭，你們這一些要罷免市長的人也請你們要拿出你們的良知，不要再睜眼說瞎話了，我們一定會捍衛高雄的好家長，請大家一定要加油，我們一起來捍衛。」

一名高雄網友表示，她住台南的親戚看到高雄的路燈嚇了一跳。(翻攝「韓國瑜市長後援會」粉專)

(中時電子報)