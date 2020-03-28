傳陸測試巨浪3潛射核飛彈畫面

解放軍在去年的10/1大閱兵中，首度公開展示了巨浪-2飛彈。事實上，除了巨浪-2外，中方也在加緊研製巨浪-3飛彈。

巨浪-2為中方研製的新型潛射彈道飛彈，採用了雙頭罩和尾罩等外形設計，長約14米，重約40~42噸。《兵工科技》雜誌指出，巨浪-2採用了3級推進裝置，其中固體發動機的殼體使用了高性能碳纖維和芳綸纖維複合材料，有效降低了發動機的重量和體積。此外，巨浪-2還使用了高比沖推進劑，大幅提升了射程，射程可達7500~8000公里。

除了巨浪-2基本型外，解放軍還在基本型的基礎上，研製出兩種改進型號，也就是巨浪-2甲型和巨浪-2乙型。其中巨浪-2甲型射程約為9000公里，而巨浪-2乙型射程約為8000公里。

分析指出，中方新一代射程更遠、威力更強的巨浪-3型潛射彈道飛彈也已開始研製與試驗。

巨浪-3是在「長征-2F」運載火箭和東風-41洲際飛彈基礎上演變而來。在整體設計上縮小了彈體尺寸，去掉助推器，改裝了固體燃料。巨浪-3直徑約2.2米，它和巨浪-2型不同，沒有發動機整流罩。分析認為，這顯示巨浪-3點火是在發射管出口處的水中實現。

此外，巨浪-3也是中方首次應用展開式減阻杆技術的潛射彈道飛彈。分析指出，這技術早已用在美國三叉戟和法國M51潛射彈道飛彈上。這是由於潛射彈道飛彈大多採用分導載具，在彈體設計上又要縮短彈長，因此潛射彈道飛彈的彈頭都相當渾圓，阻力較大。而採用減阻杆設計以後，潛射彈道飛彈就能透過展開式減阻杆降低發射後的空氣阻力。

分析說，巨浪-3藉由採用多項先進技術，射程比先前的巨浪-2基本型多出約4000公里，達12000公里以上，並能同時搭載10枚分導式核彈頭。而每枚當量在15萬噸左右，得以輕易突破飛彈攔截系統。

目前巨浪-3還在測試階段，是解放軍第3代洲際潛射彈道飛彈，一旦服役，將使中方戰略核力量在大陸近海發射核導彈，就能覆蓋美歐全境。

(中時電子報)