劉真火化完畢，弟弟手捧骨灰罈離開。(粘耿豪攝)

劉真火化完畢，弟弟手捧骨灰罈離開。(粘耿豪攝)

「國標舞女王」心臟手術途中出狀況，與病魔奮鬥45天後仍宣告不治，44年璀璨人生謝幕，留下了年僅4歲的女兒霓霓，以及完全無法接受她離開的丈夫辛龍，今天一早，劉真於二殯火化，然是由親弟紅著眼睛護送棺木到場，不見辛龍身影。

劉真今早「羽化成仙」，弟弟護送。（圖／時報出版提供）

劉真病逝，深愛她的丈夫辛龍事後未對外親口說出任何話語，而吳宗憲及前往靈堂慰問的眾星友們，受訪時都不約而同透露辛龍難以走出傷痛，甚至持續有不好的念頭，很需要關心支持，昨(3/29)劉真靈堂開放最後一天，連續5天到場陪伴愛妻的辛龍，走出大門除連4次跟大家說「辛苦了」，最終忍不住掩面痛哭，讓人相當不捨。

據《三立新聞網》報導，今一早8點，在劉真弟弟劉恆及一位親友的護送下，劉真的棺木抵達台北第二殯儀館，棺木選用了她喜歡的白色，相當典雅大器，而劉珩眼眶泛紅全程陪伴姊姊羽化成仙，辛龍及劉真父母則沒有到場，父母部分，可能因為習俗「白髮人不送黑髮人」因此迴避，至於辛龍缺席，推測他不捨看著愛妻「羽化成仙」，還得照顧女兒，因此沒到場送劉真。

(中時電子報)